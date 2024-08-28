الارشيف / أخبار مصرية

محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط يضعوا حجر...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - وضع اللواء دكتور / هشام أبو النصر محافظ أسيوط واللواء ا.ح مهندس / شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمحاسب / عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بأسيوط حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بأسيوط ، والذي يضم 36 ورشة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد والتي تهدف إلى توفير فرص عمل تصل إلى ٥٠٠ فرصة عمل و تنمية و تطوير الحرف الأصيلة و المنتجات الخشبية بقرية الصفا ببني غالب .

حيث شهد وضع حجر الأساس الدكتور / مينا عماد نائب المحافظ والأستاذ / إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ، والأستاذ / محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية والمهندس / عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان واللواء / محمد عزت رئيس مركز أسيوط والمهندسة /وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والأستاذة / داليا الفونس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وقيادات الغرفة التجارية والوفد المرافق لرئيس هيئة تنمية الصعيد ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب وضع حجر الأساس تم تفقد مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط والمقام بالمنطقة الصناعية الصفا ببنى غالب وعددها 26 ورشة ، تم تسليم عقودها الأسبوع الماضى وبدء أعمال التشغيل والإنتاج بها.

وتم التأكيد على أهمية تشجيع الصناعة الوطنية المصرية وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب الواعد الطموح وصغار المستثمرين ، وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا