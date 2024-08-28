محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط يضعوا حجر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - وضع اللواء دكتور / هشام أبو النصر محافظ أسيوط واللواء ا.ح مهندس / شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمحاسب / عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس الغرفة التجارية بأسيوط حجر الأساس لمجمع الصناعات الصغيرة للغرفة التجارية بأسيوط ، والذي يضم 36 ورشة بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد والتي تهدف إلى توفير فرص عمل تصل إلى ٥٠٠ فرصة عمل و تنمية و تطوير الحرف الأصيلة و المنتجات الخشبية بقرية الصفا ببني غالب .

حيث شهد وضع حجر الأساس الدكتور / مينا عماد نائب المحافظ والأستاذ / إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ، والأستاذ / محمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية والمهندس / عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان واللواء / محمد عزت رئيس مركز أسيوط والمهندسة /وفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والأستاذة / داليا الفونس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وقيادات الغرفة التجارية والوفد المرافق لرئيس هيئة تنمية الصعيد ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب وضع حجر الأساس تم تفقد مجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط والمقام بالمنطقة الصناعية الصفا ببنى غالب وعددها 26 ورشة ، تم تسليم عقودها الأسبوع الماضى وبدء أعمال التشغيل والإنتاج بها.

وتم التأكيد على أهمية تشجيع الصناعة الوطنية المصرية وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب الواعد الطموح وصغار المستثمرين ، وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.