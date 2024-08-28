التعليم العالي تنشر انفوجراف لتوعية الطلاب بكيفية إجراء التحويل (تقليل الاغتراب) بالتنسيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة المصرية، بكيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم في تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم.

وأعدت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، انفوجرافات لطلاب الثانوية العامة، لتوضيح كيفية إجراء تقليل الاغتراب إلكترونيًا بموقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد https://tansik.digital.gov.eg وذلك للتيسير على الطلاب.

وسيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك بداية من غدًا الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024.

ويُمكن للطلاب متابعة كافة أخبار تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

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