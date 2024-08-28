وزير التعليم العالي يشهد احتفالية حزب حماة الوطن لتكريم أوائل الشهادات الثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 02:25 مساءً - -الوزير يُهنئ المتفوقين ويؤكد أهمية التعليم في بناء المستقبل

-الوزير يُحفز الأوائل على مواصلة التفوق وبناء مستقبل زاهر لمصر

-الوزير يدعو الطلاب إلى الاستفادة من خبرات الأساتذة في الجامعة

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفالية التي نظمها حزب حماة الوطن؛ لتكريم أوائل الطلاب في الشهادات الثانوية للعام الدراسي 2023-2024 (الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية)، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وعدد من الوزراء السابقين، والقيادات الحزبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الشخصيات العامة، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

في بداية كلمته، وجه الوزير خالص التهنئة للطلاب المتفوقين المكرمين وأولياء أمورهم، متمنيًا للطلاب استمرار نجاحهم وتفوقهم في دراستهم الجامعية، مؤكدًا أنهم الأمل الحقيقي لمستقبل مصر الزاهر، داعيًا الطلاب إلى مواصلة جهودهم لتحقيق المزيد من الإنجازات، مطمئنًا كافة الطلاب الملتحقين هذا العام بمرحلة التعليم الجامعي والعالي، أنهم قد انتقلوا من منظومة تعليمية تولتهم بالرعاية خلال سنوات الدراسة بالتعليم العام، إلى منظومة أخرى ينتظرهم فيها مزيد من الرعاية، من قبل أساتذة وعلماء أجلاء، مهمتهم الأولى نقل ما لديهم من خبرات ومعارف علمية إلى أبنائهم الطلاب.

ووجه د.أيمن عاشور الشكر لحزب حماة الوطن على تنظيم هذه الاحتفالية، مثمنًا جهوده في تكريم الطلاب المتفوقين، وتقديم المنح الدراسية لهم، مؤكدًا أن هذه المنح المقدمة للطلاب المتفوقين ستساهم بشكل كبير في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب أننا نحتفل اليوم للسنة الرابعة على التوالي بأوائل الشهادات الثانوية لعام 2023-2024، تكريمًا لإنجازاتهم المميزة التي توجت بتفوقهم في المرحلة ما قبل الجامعية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بالعملية التعليمية، وذلك بهدف بناء جيل واعٍ ومتسلح بالعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام بدأ يؤتي ثماره بالفعل في ظل الجمهورية الجديدة، مع التوسع في تطبيق التكنولوجيا والتحول الرقمي في العملية التعليمية، موجهًا الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية؛ لما يبذلونه من جهود في إعداد أجيال المستقبل.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية في مختلف الشهادات؛ تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المتميزة.

شهد الاحتفالية، النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ود.أحمد العطيفي الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وأ.هاني العتال مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أمين أمانة الإعلام المركزية بالحزب، ود.محمد أسعد مساعد رئيس حزب حماة الوطن أمين الصندوق، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن أمين التنظيم، ود.مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر.