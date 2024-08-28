حملة "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 43 مليونا و505 آلاف خدمة مجانية فى 27 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 43 مليون و505 آلاف و14 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الثلاثاء 27 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، 2 مليون و13 ألفا و513 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 786 ألفا و434 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 398 ألفا و302 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 139 ألفًا و545 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 100 ألف و766 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و862 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفا و377 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 107 آلاف و979 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 234 ألفاً و949 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و650 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 12 ألفا و51 قرارات علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 3 آلاف و246 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 17 ألفا و244 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ70 ألفا و108 مواطنين، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».