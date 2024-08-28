رصد 4 حالات غش بامتحانات الدور الثاني في مادتي الفيزياء والتاريخ للثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 01:28 مساءً - أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان للشعبة العلمية في مادة الفيزياء بإجمالي 15895 ألف طالب، في الفترة الأولى، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالي 2593 طالب في الفترة الثانية.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى -ورقة ثانية- بإجمالي طالب واحد.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

ووجه نائب الوزير، بمتابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

رصد 4 حالات غش بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني



وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة الصف التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء مادة امتحان التاريخ أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول، كما تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وضبط طالب بلجنة بإدارة العياط أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الفيزياء، وضبط طالبة بلجنة بإدارة جرجا بمحافظة سوهاج أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة التاريخ.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية امتحان الدور الثاني غدًا الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، في مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم الكمياء.