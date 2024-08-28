انت الأن تتابع خبر عاجل .. المياه هتقطع النهاردة 12 ساعة عن 10 مناطق ومدن .. والشركة تنبه المواطنيين: الحقوا خزنوا مياه بسرعة قبل الندم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة المياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تحذيرات للمواطنين في المحافظة بخصوص انقطاع المياه اليوم الثلاثاء، 27 أغسطس 2024. تشمل الانقطاعات حوالي 10 مناطق، بالإضافة إلى تأثر الضغط بعدد من المدن نتيجة لأعمال الصيانة.

أوضحت الشركة أن الانقطاع، الذي سيستغرق 12 ساعة، يرجع إلى أعمال صيانة في خطوط الصرف الصحي بقرية زاوية الكرداسة، مما سيؤدي إلى قطع المياه عن الأماكن المغذية منها. الأماكن المتأثرة بذلك هي قرى الصيفية والضعف في ضغوط الصوفي بمدينة الفيوم، بالإضافة إلى منشأة عبدالله، وصفر، وفرحات.

كما أشارت الشركة إلى أن قطاعات أخرى ستتأثر أيضًا بالانقطاع، بما في ذلك حرفوش بمركز الفيوم وقرى التوفيقية ونقاليفة والمناطق التابعة لها بمركز سنورس.

وقد حددت شركة المياه توقيت الانقطاع من الساعة 12 ظهرًا حتى منتصف الليل، داعية المواطنين في المناطق المتأثرة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق متصل، يلفت الحدث الانتباه إلى أهمية الصيانة المنتظمة للبنية التحتية للمياه لضمان استمرار وصولها للسكان بشكل مستقر وآمن، وتفادي تكرار مثل هذه الانقطاعات التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل مباشر.