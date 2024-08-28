قنوات المتحدة على طريق النجاح التاريخي.. حساب "TikTok" لقناة أون تايم سبورتس يتجاوز مليار مشاهدة خلال 8 شهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - حقق الحساب الرسمي لقناة أون تايم سبورت على موقع "TikTok"، إنجازا تاريخيا بعدما تجاوز عدد المشاهدات مليار مشاهدة خلال 8 أشهر بداية من عام 2024.

ويعد هذا الإنجاز التاريخي من ضمن الإنجازات التي تحققها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الفترة الأخيرة، حيث يعد هذا الرقم تاريخيا لأن متوسط المشاهدات السنوية لكل حسابات القنوات والمؤسسات التابعة للشركة يتراوح بين 200 إلى 300 مليون سنويا.

وكانت الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي وسيف الوزيري، وقعت عقد الشراكة مع شركة pro company الإماراتية لتسويق الدوري المصري خارج الشرق الأوسط.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية عقب توقيع العقود خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة بحضور كل من محمد يحيي لطفي وسيف الوزيرى وشركة PRO Company الإماراتية برئاسة قيس عبد الله الظالعي لبث مباريات الدوري المصري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متضمنة عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.