⁠وزير السياحة والآثار يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز آليات التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً -

استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وفي مستهل اللقاء، رحب السيد الوزير بالسفير، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين وتمتد لسنوات طويلة وما تشهده من تطور وتقدم ملموس في العديد من المجالات من بينها السياحة والآثار والتي تم تعزيزها بالزيارتين المتبادلتين لقيادتي البلدين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في يناير 2023، وزيارة السيد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند لمصر خلال شهر يونيو 2023، ودلالة هذه الزيارات رفيعة المستوى على رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الهندي إلى المقصد السياحي المصري ولاسيما في ظل الإقبال المتزايد من السائحين الهنود على زيارة مصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية والاستفادة من تنامي رغبة المواطنين الهنود، بعد جائحة كورونا، للسياحة والسفر إلى خارج البلاد ونمو وانتعاش أعداد المسافرين من الهند للسياحة إلى 15 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تم مناقشة آليات التعاون للترويج السياحي لمصر في الهند من خلال تنظيم ورش عمل مهنية مشتركة بين منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر العاملين بالسوق الهندي ونظرائهم في مصر، لتعريفهم بالمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة في مصر والتعرف على المتطلبات السياحية للسائحين الهنود حتى يتسنى تنظيم برامج تتناسب مع أذواقهم ورغباتهم ولاسيما في ظل اهتمامهم بمنتجات السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة شهر العسل.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ حملات ترويجية مشتركة وتنظيم رحلات تعريفية لمشاهير بوليود والمؤثرين الهنود الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة المقاصد السياحية المصرية، كما تم بحث سبل التعاون للترويج للمنتجات السياحية الواعدة مثل السياحة الاستشفائية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على دور مصر الرائد في الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني، حيث أعرب سفير الهند بالقاهرة عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال العمل الأثري لتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال ترميم الآثار في الهند وتقديم الدعم الفني لهم مما يساهم في الحفاظ على التراث الحضاري في الهند.

حضر اللقاء السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العام للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.