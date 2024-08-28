وزير الزراعة يجتمع مع أعضاء الغرفة التجارية الألمانية لبحث التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:26 صباحاً - اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعي.

وتناول الإجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وانشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين.

واشار وزير الزراعة الى ان هناك تصور خاص بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع واشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم في تسويق المحاصيل، بالاضافة الى توفير مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة، والاهتمام بالارشاد الزراعي والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة.

كما بحث الاجتماع ايضا، إمكانيات التعاون في بناء القدرات، للمهندسين الزراعيين، والعاملين بالجمعيات الزراعية، والمزارعين، للتعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، فضلا عن مشروعات دعم صغار المزارعين في القرى المختلفة.

كما تناول أيضا سبل التعاون في مجال تحديث وتطوير الري، والميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال استنباط البذور ذات الانتاجية العالية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية.

وبحث الاجتماع أيضا، التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والشراكة مع القطاع الخاص، في إقامة مشروعات زراعية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في إطار خطة الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

ومن جانبهم اشار السادة ممثلي الغرفة التجارية الي استعدادهم للتعاون مع وزارة الزراعة في نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة خاصة انتاج البذور والري الحديث واعداد برامج تدريبية لنشر الوعي الزراعي المعني بذلك.

وحضر اللقاء من وزارة الزراعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزير الزراعة.