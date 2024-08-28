الزراعة: الاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في تطوير التعاونيات الزراعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأعضاء الغرفة التجارية الألمانية، بحضور النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك، في القطاع الزراعي.

وتناول الاجتماع سبل التعاون في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي في مصر، والاستفادة من التجارب الألمانية الناجحة في عدد من الأنشطة، وعلى رأسها تطوير التعاونيات الزراعية، وإنشاء كيانات تعاونية ناجحة، تقدم الخدمات المتنوعة للمزارعين.

وقال وزير الزراعة إن هناك تصورا خاصا بتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعميق دور الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ورفع كفاءتها، وتقديم خدمات أوسع وأشمل للمزارعين، فضلا عن مساعدتهم في تسويق المحاصيل، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والاهتمام بالإرشاد الزراعي والدعم الفني، والميكنة الزراعية الحديثة.

كما بحث الاجتماع أيضا، إمكانيات التعاون في بناء القدرات للمهندسين الزراعيين، والعاملين بالجمعيات الزراعية، والمزارعين، للتعرف على التكنولوجيات الزراعية الحديثة والمتطورة، فضلا عن مشروعات دعم صغار المزارعين في القرى المختلفة.

كما تناول أيضا سبل التعاون في مجال تحديث وتطوير الري، والميكنة الزراعية الحديثة، إضافة إلى التعاون في مجال استنباط البذور ذات الإنتاجية العالية، والمقاومة للتغيرات المناخية، فضلا عن تداول مبيدات الآفات الزراعية.

وبحث الاجتماع أيضا، التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي، والشراكة مع القطاع الخاص، في إقامة مشروعات زراعية، والتي تساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، في إطار خطة الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

من جانبهم أكد ممثلو الغرفة التجارية استعدادهم للتعاون مع وزارة الزراعة في نقل التجارب الناجحة المتعلقة بتبنى التكنولوجيات الحديثة في قطاع الزراعة، خاصة إنتاج البذور والري الحديث وإعداد برامج تدريبية لنشر الوعي الزراعي المعني بذلك.

حضر اللقاء من وزارة الزراعة الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمستشار أحمد جلال، المستشار القانوني لوزير الزراعة.