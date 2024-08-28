إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر سبتمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» خلال الشهر المقبل سبتمبر، ليصل عدد من تم إضافتهم للبرنامج حوالى 170 ألف أسرة فى 3 شهور، وسيتم الانتهاء من قوائم الانتظار قريبًا.

وفيما يتعلق بملف الأشخاص ذوى الإعاقة أكدت الدكتورة مايا مرسى أنه سيتم تحسين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة على كافة المستويات، وسنعمل على إحداث تقدم كبير فى هذا الملف بالتعاون مع كل أجهزة الدولة، كما أن هناك تعاونا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى اللجان الموحدة، وتم طباعة بطاقات جديدة للخدمات المتكاملة، ولكن يجب أن تدركوا أن هناك 105 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تم طباعتها، ولكن أصحابها لم يسعوا لتسلمها ومازالت متواجدة لدى الوزارة منذ أكثر من عام.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك اهتمامًا بدور الرعاية لكبار السن والأيتام، حيث أن الأوان أن نغلق ملف الشكاوى المتكررة فى دور الأيتام، كما نعمل على وجود تقييم شامل لكل دور الرعاية، فضلا عن إعداد إستراتيجية لتطويرها والعمل على كل مشكلاتها، لأن الأيتام هم أبناء مصر، ونحن مسئولين عنهم، حيث يبلغ عدد الأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الرعاية 9019 ابنًا وابنة بدور الرعاية، والوزارة تشرف على 487 دار للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية" الأيتام"، موزعين مابين 427 دارًا و37 حضانة إيوائية و23 بيتًا صغيرًا.

أما فيما يتعلق بفريق التدخل السريع، فهو يعمل فى ثلاث مهام رئيسية شكاوى دور الرعاية الاجتماعية، وحالات أطفال بلامأوى وكبار بلا مأوى والتى تتراوح شهريا مابين 400 إلى 500 شكوى، حيث تقوم الفرق بالنزول لها وإجراء التدخلات اللازمة سواء بنقلها إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية وأقسام الشرطه وتحرير محاضر عثور للحالات ونقل الحالات للمستشفيات لتوقيع الكشف الطبى عليها قبل استقبالها أو حجزها بالمستشفى لحين تلقى العلاج ونقله لدار رعاية اجتماعيه والتى يتلقاها الفريق من مصادر متعددة كالسوشيال ميديا ووسائل الإعلام ومنظومة الشكاوى الحكومية والجهات الأخرى.

كما يتم التعامل مع الحالات الإنسانية وهى الحالات التى يستطيع الفريق بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة تقديم مساعدات لها، وتقدم الوزارة خدمات لها وفقا لدراسة حالتهم.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن فريق التدخل السريع أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى عام 2014 فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات وشكاوى ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الاشخاص كبار السن والاطفال بلا مأوى، هذا ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويعمل الفريق المركزى من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.