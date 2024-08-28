هيئة الدواء تكشف 5 إجراءات مهمة للتعامل مع الطفل المصاب بالحمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع حالات الحمي التي قد تصيب الأطفال ، وذلك في إطار منشوراتها التوعوية لرفع التثقيف الصحي لدي المواطنين .

ونصحت هيئة الدواء المصرية ، باتباع التعليمات الآتية إذا كان طفلك يعاني من الحُمَّى:​​

- الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلي فورًا للتعرف على الإجراءات السليمة والأدوية المناسبة للحالة.

​​- إعطاء الطفل جرعات دقيقة حسب وزنه ومراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى للجرعة.

​​- شُرب كثير من السوائل يحسن عملية تخفيض الحرارة عبر الجلد وتعويض الماء المفقود أثناء التعرّق، (لا ينبغي إعطاء الأطفال الرضع الأقل من ٦ أشهر سوى حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي).​

- الحفاظ على راحة جسم الطفل كي يتعافى.

​- الحفاظ على برودة الجسم، إذا لم يكن الطفل يرتجف، وارتداء ملابس خفيفة، والحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة.​