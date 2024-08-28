نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، إضافة إلى بعض المناطق من الوجه البحري، مما يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

توقعات الطقس

نهارًا : يسود طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. سيكون الطقس مائل للحرارة ورطب ليلًا.

: يسود طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. سيكون الطقس مائل للحرارة ورطب ليلًا. الرياح: معتدلة وتنشط أحيانًا على فترات متقطعة.

فرص الأمطار

الفرص : توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين والوادي الجديد.

: توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين والوادي الجديد. الرياح: قد يصاحب الأمطار نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

الرطوبة

القاهرة والوجه البحري : العظمى ليلًا بين 80 و85%، والصغرى بين 35 و40%.

: العظمى ليلًا بين 80 و85%، والصغرى بين 35 و40%. السواحل الشمالية : العظمى بين 90 و95%، والصغرى بين 50 و55%.

: العظمى بين 90 و95%، والصغرى بين 50 و55%. شمال الصعيد : العظمى بين 55 و60%، والصغرى بين 20 و30%.

: العظمى بين 55 و60%، والصغرى بين 20 و30%. جنوب الصعيد: العظمى بين 30 و40%، والصغرى بين 15 و20%.

حالة البحرين

البحر المتوسط : من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

: من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة