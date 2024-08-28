الإدارة العامة للمرور: ضبط 40160 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 40160 مخالفات مرورية متنوعة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، صباح اليوم الأربعاء: «تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم».

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 40160 مخالفات مرورية متنوعة، تشمل:

16460 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1884 مخالفة سير دون تراخيص.

34 مخالفة دراجة نارية.

2244 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

16 مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.