نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان الفيزياء والتاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدي اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم والرياضيات ) امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء، كما يؤدي طلاب االشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية).

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد بإجمالي عدد (٤٢٨٥) ألف طالب/طالبة في الفترة الأولي، ومادة الإحصاء بإجمالي عدد (٤٢٨٥) ألف طالب/طالبة في الفترة الثانية.

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

