نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يكلّف وفدًا أزهريًا لتقديم العزاء في وفاة الطالب إبراهيم ياسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلّف الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، وفدًا من قطاع المعاهد الأزهريّة، برئاسة الشيخ فواز عبادي، رئيس منطقة القاهرة الأزهريّة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب إبراهيم ياسر إبراهيم، رابع أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من ذوي البصائر على مستوى الجمهورية، والذي وافته المنية، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقدّم وفد الأزهر الشريف تعازيه لأسرة الطالب، معبرين عن خالص المواساة، وصادق الدعوات للفقيد الراحل وأحبائه وأساتذته، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويجعل مرضه وتفوقه العلمي شفيعًا له، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.