انت الأن تتابع خبر لمدة 3 أيام .. عودة قطع الكهرباء عن هذه المحافظة بداية من اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الأماكن الواقعة في نطاق محافظة الغربية، قطع الكهرباء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

وكشفت رئاسة حي غرب المنصورة

التفاصيل الكاملة حول قطع الكهرباء في بيانه الذي نشرته على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، حيث سيتم قطع التيار لمدة 4 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًأ من نفس اليوم

أماكن قطع الكهرباء