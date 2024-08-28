جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية بعنوان إتقان مهارات فن الخط العربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 08:25 صباحاً - في خطوة رائدة لتعزيز الهوية الثقافية والفنية، أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق دورة متخصصة في فن الخط العربي، تحت عنوان "إتقان مهارات فن الخط العربي"، نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

تركز هذه المبادرة الفريدة على تعليم خطي النسخ والرقعة، وهي تأتي كجزء من جهود الجامعة المستمرة لدعم المواهب الشابة وتعزيز التراث العربي.

وعقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتهدف هذه الدورة إلى "خلق جيل جديد من الفنانين الملمين بأصول الخط العربي، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال إحياء هذا الفن الأصيل، وانها فرصة فريدة لاكتشاف المواهب وصقلها على أيدي نخبة من الأساتذة المبدعين من مدرسة الخطوط العربية".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي تحت إشراف من اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

كما يتولى الإشراف العام على المشروع الدكتور حامد البحراوي، بينما يدير العملية التنفيذية كل من الأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، بالإضافة إلى الأستاذ هاني محمد علي كمسؤول للنشاط.

وختاماً، تؤكد هذه الدورة التدريبية على التزام جامعة حلوان بتقديم فرص تعليمية وثقافية متميزة لطلابها، وتعزيز دورها الريادي في الحفاظ على التراث العربي وتطويره.