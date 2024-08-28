نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات التحويل بين الكليات بعد نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الشروط والإجراءات اللازمة للتحويل من كلية إلى أخرى، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعام 2024.

ومن المقرر أن يبدأ التحويل الإلكتروني من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري، ما يتيح للطلاب الراغبين في تغيير كلياتهم فرصة لتقديم طلباتهم وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط التحويل الإلكتروني بين الكليات

يمكن للطلاب الراغبين في التحويل من كلية إلى أخرى، سواء من طلاب المرحلة الأولى أو الثانية من التنسيق، الدخول إلى الموقع الخاص بالتنسيق عبر الرابط التالي: www.tansik.digital.gov.eg.

يتيح هذا الموقع للطلاب تقديم طلبات التحويل وفقًا للشروط والقواعد المنظمة التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات.

شروط التحويل بين الكليات

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من الشروط التي يجب على الطلاب استيفاؤها عند تقديم طلب التحويل من كلية إلى أخرى. وتشمل هذه الشروط:

استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها: يجب على الطالب أن يكون قد حصل على مجموع درجات يساوي أو يفوق الحد الأدنى للقبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها، وذلك حسب نتائج تنسيق الثانوية العامة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي: التحويل بين الكليات يكون وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، مما يعني أن الطالب يمكنه التحويل إلى الكليات المتاحة ضمن منطقته الجغرافية فقط.

التحويل الإلكتروني فقط: التحويل يتم فقط عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق، ولا يوجد أي تحويل يتم عن طريق التقديم الورقي أو بأي وسيلة أخرى.

التحويل مرة واحدة فقط: يمكن للطالب التحويل مرة واحدة فقط، لذا يجب على الطلاب التفكير جيدًا قبل تقديم طلب التحويل.

المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع الدرجات: في حالة التنافس على مكان معين في الكلية المراد التحويل إليها، يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين على أساس مجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

خطوات التحويل بين الكليات

لتحويل الكلية، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق: www.tansik.digital.gov.eg. الدخول إلى صفحة التحويلات: بعد الدخول إلى الموقع، يجب اختيار خدمة التحويل بين الكليات. تحديد الكلية المراد التحويل إليها: يقوم الطالب باختيار الكلية التي يرغب في التحويل إليها، مع التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. تقديم الطلب: بعد إتمام جميع الخطوات السابقة، يقوم الطالب بتقديم طلب التحويل وانتظار الموافقة عليه.

أهمية اتباع الشروط والقواعد

الالتزام بالشروط والقواعد التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح عملية التحويل. يجب على الطلاب التأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل تقديم طلب التحويل لتجنب رفضه.