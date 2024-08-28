نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: جاهزية قوائم الفصول والجداول المدرسية بداية سبتمبر المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مديري مديريات التربية والتعليم بجاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل، وإعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيتم المتابعة من قبل لجان متابعة متخصصة.

كما أكد الوزير على أنه سيتم توزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسى الجديد.



جاء ذلك خلال عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.