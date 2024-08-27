نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد 7 منشآت ويوجه بتسريع الاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته التفقدية للمؤسسات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

حيث قام بزيارة سبع منشآت رياضية شملت مراكز شباب "البراجيل، الزيدية، الكوم الأحمر، صقيل، شنباري، أوسيم، بالإضافة إلى نادي فرسان الإرادة لذوي الهمم".

ورافقه في الجولة كل من إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد ابراهيم مدير إدارة الإنشاءات عزة فوزي مديرة إدارة المراجعة والحوكمة، محمد كمال مدير الشؤون القانونية، وأميرة أبو النجاح، معاون وكيل الوزارة للشباب، وإسلام ياسين مدير إدارة أوسيم.

حيث بدأ الصبروط زيارته بمركز شباب البراجيل، وتفقد كافة منشآت المركز ووجه بسرعة طرح 3 مشاريع استثمارية تشمل حمام سباحة وملعبًا قانونيًا متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى 11 محلًا وصالة أفراح غير مستغلة.

ثم انتقل إلى مركز شباب الزيدية، حيث تفقد الملعب والمبنى الإداري ووجه بتسريع طرح الملعب السباعي للاستثمار.

وفي إطار دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة، قام الصبروط بزيارة نادي فرسان الإرادة ووجه بسرعة متابعة إنشاء ملعبين بالتنسيق مع الوزارة، مشددًا على الاهتمام المستمر بصيانة المنشآت الرياضية وتطويرها.

كما شملت الجولة أيضًا مراكز شباب شنباري، الكوم الأحمر، وصقيل، حيث وجه الصبروط بضرورة الإسراع في فتح ملفات الاستثمار واستغلال المساحات الشاغرة. واختتم جولته بمركز شباب أوسيم، مؤكدًا على أهمية تنفيذ المشروعات الاستثمارية في أسرع وقت.

وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية وضمان سير العمل بما يخدم مصلحة النشء والشباب.

وأكد الصبروط عزمه على مواصلة جولاته التفقدية لتغطية جميع المنشآت التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة خلال الفترة المقبلة.

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