نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: القرار الخاص بأعمال السنة يستهدف التقييم المستمر للطلاب وقياس نواتج التعلم بشكل دقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، مدرستى "السويس الثانوية القديمة بنات"، و"الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر" بمدينة السويس.

وقد تفقد الوزير عددًا من الفصول بمدرسة "السويس الثانوية القديمة بنات" والتى تضم عدد ٩٦١ طالبة، كما حرص، أثناء زيارته، على عقد اجتماع مع المعلمين والإداريين بالمدرسة، أوضح خلاله، أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية يستهدف تدريس المواد الأساسية على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا النظام ينفذ في معظم دول العالم، أما القرار الخاص بأعمال السنة فيستهدف التقييم المستمر للطلاب وقياس نواتج التعلم بشكل دقيق وفي نفس أسبوع تدريس الموضوعات الدراسية المختلفة.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية لائحة الانضباط المدرسي لتحفيز المعلمين وتحقيق التزام الطلاب، بجانب المساءلة لغير الملتزمين.

وفي إطار الجولة، تفقد الوزير مدرسة الشهيد النقيب محمد عمرو الطاهر، مثنيًا على اهتمام مديرة المدرسة بتنظيم ونظافة الفصول وقاعات رياض الأطفال، وحجرة الطبيب، ومخزن الكتب الدراسية، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للفراغات لتقليل كثافة الطلاب.

ثم عقد الوزير اجتماعًا مع المعلمين بالمدرسة، لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجههم والتأكد من خفض الكثافة الطلابية بالمدرسة، مؤكدًا على أن الوزارة تركز على الارتقاء بالعملية التعليمية في المدارس وجذب الطلاب لها، بالإضافة إلي دعم مجموعات التقوية.

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