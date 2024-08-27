نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل محافظ دمياط ويبحثان التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف محافظة دمياط في الدعوة والمساجد.

وأطلع وزير الأوقاف، محافظ دمياط على جهود الوزارة في الدعوة وعمارة المساجد على مستوى الجمهورية بصفة عامة وجهود الوزارة في محافظة دمياط بصفة خاصة.

من جانبه وجه محافظ دمياط الشكر لوزير الأوقاف على إنابته للدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس مجموعة الاتصال السياسي في افتتاح مسجد البحر بمدينة دمياط.

واطلع محافظ دمياط وزير الأوقاف على ما شهده المسجد الكبير من أعمال صيانة، حيث يقع مبنى المسجد على مساحة ١٦٠٠ م٢ وتم بناؤه على التراث الأندلسي، ويضم المسجد خمس قباب ومأذنتين وملحق به دار مناسبات ومركز إعداد المحفظين.