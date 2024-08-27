نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الكيمياء والفيزياء والأحياء مواد منفصلة بأولى ثانوي.. التعليم تكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يثار من أنباء حول قرار الوزارة بعد التأكد من صعوبة صياغة المناهج الدراسية الجديدة في الفترة الزمنية القصيرة التي تسبق بداية العام الدراسي الجديد إرجاء كل التعديلات على المواد الدراسية إلى العام الدراسي 2025/2026، مع استمرار مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوي مواد منفصلة بحيث يتم العمل بمادة العلوم المتكاملة بداية من العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكد شادي زلطة، أن هذا الأمر عاري تماما من الصحة، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات من الوزارة تخص إرجاء تعديلات المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية.

وأوضح أن منظومة إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة مستمر ويتم العمل به وتطبيقه بداية من العام الدراسي الجديد 2025.

يذكر أنه حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، على أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

كما حددت الخريطة الزمنية، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.