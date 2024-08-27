محكمة العدل الدولية تنعى السفير نبيل العربى أحد أعضائها السابقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:29 مساءً - نعت محكمة العدل الدولية، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية المصرى الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية وأحد أعضاء المحكمة فى العقد الأول من الألفية الجديدة، الذى وافته المنية أمس الاثنين



وقالت محكمة العدل، عبر حسابها على منصة X: "تعلن محكمة العدل الدولية ببالغ الحزن والأسى عن وفاة معالى الأستاذ نبيل العربي، العضو السابق بالمحكمة من عام 2001 إلى عام 2006، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024 فى مصر".

وتوفى السفير نبيل العربى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عن عمر يناهز 89 عاما، فهو أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور، الذى أفنى حياته مدافعًا عن مصالح وطنه ورافعًا رايته خفاقة بين الأمم فى كافة المحافل الدولية.



وقام نبيل العربى بدور وطنى من خلال ملحمة التحكيم الدولى لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية، وغيرها من القضايا التى تصدى لها الوزير الأسبق بهدف أسمى لم يحد عنه، وهو تحقيق المصالح المصرية والدفاع عنها، ضاربًا المثل لأجيال من الدبلوماسيين كان لهم النموذج والقدوة والنبراس الذى يضئ مسيرتهم ليقتفوا أثره ويسيروا على دربه.

