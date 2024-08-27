مراسل "CBC" يعلن استمرار فعاليات وزارة الثقافة على الممشى السياحى بمهرجان العلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:29 مساءً - أكد نور إبراهيم مراسل قناة سى بى سى، استمرار الكثير من فعاليات مهرجان العلمين وأبرزها البطولة العربية للجودو بمشاركة 10 دول عربية وبمشاركة 47 ناديا منها 18 ناديا مصريا، مشيرا إلى أن هناك منافسة كبيرة بين اللاعبين وتشجيع كبير وتفاعل من الجماهير.

وأشار نور إبراهيم، إلى أنه من الناحية الفنية تنطلق اليوم مسرحية عريس البحر ومسرحية برقع حيا وهى مسرحية خاصة لمجموعة من الرقصين يتصارعوا وسط صعوبات الحياة، كما أكدد على استمرار وجود فعاليات كثيرة لوزارة الثقافة على الممشى السياحى مثل ألعاب السيرك القومى وفرق الفنون الشعبية واستمرار فعاليات شارع الخدمة الصحية التابع لوزارة الصحة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.