الارشيف / أخبار مصرية

مصدر أمني ينفي مزاعم وفاة مسجون داخل مركز شرطة بسوهاج إثر تعرضه لانتهاكات ويكشف الحقيقة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 07:29 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بسوهاج بزعم تعرضه لإنتهاكات وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

 

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة إعتباراً من 9 الجارى على ذمة قضية مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا بين طرفين إستُخدم خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، ولمعاناته من تاريخ مرضى تم عرضه بتاريخى 12 و14 الجارى على إحدى المستشفيات وصرف العلاج اللازم له، وبتاريخ 18 الجارى شعر بحالة إعياء وضيق بالتنفس وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات وتقديم الإسعافات له إلا أنه توفى. 

 

وأن ذلك يأتى فى إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصدقيتها بأوساط الرأى العام.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا