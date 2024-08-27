نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف حقيقة انتهاء اليوم الدراسي الساعة ٧.٣٠ مساء لمدارس الفترتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس التي ستعمل بنظام الفترتين في بعض الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقا لطبيعتها سيكون نهاية توقيت الفترة الثانية الساعة ٥.٣٠ مساء، وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بانتهائها الساعة ٧.٣٠ مساء.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وذلك بعدد 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ 2025.

أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.