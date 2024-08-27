نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراء الكشف الطبي الدوري للمشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة إدارة البحوث والمكتبة الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة برامج التنمية الرياضية التدريب الأسبوعي للمشروع القومي للموهبة الحركية مواليد 2015/ 2016 بمركز التنمية الشبابية بالصفا اليوم الثلاثاء الموافق 27 اغسطس 2024.

حيث تتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته، ويعمل المشروع على تأهيل الاطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها والوصول بها لمنصات التتويج الأولمبية.

الجدير بالذكر أنه تم إجراء الكشف الطبي للاعبي المشروع القومي للموهبة الحركية مواليد 2015/ 2016 بهدف متابعة الملف الطبي لكل لاعب.

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة مدير المديرية، تحت اشراف دكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالوزارة، وإيهاب فاوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد سعد حافظ مدير برامج التنمية الرياضية _ مدير المشروع، وسحر حسن إداري المشروع.

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