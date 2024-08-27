التعليم تنفي إلغاء 20 قسما بالإدارات التعليمية

أحمد جودة - القاهرة - نفت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مايتردد عن إلغاء 20 قسما في الإدارات التعليمية وهي: 1- التربية السكانية 2- التربية النفسية 3- التربية الوطنية 4- الاقتصاد المنزلي 5- المجال الصناعي 6- المجال الزراعي 7- توجيه المعامل 8- الإجازات وتكون بالمديريات فقط 9- المتابعة 10- الوسائل التعليمية 11- الخدمات التعليمية 12- التغذية 13- التربية العملي ويكون الإشراف فقط من دكاترة الكلية 14- أمن الادارات 15- خدمة المجتمع 16- الموهوبين 17- الاتصال السياسي 18- الأكاديمية (توزيع العمل على قسم التدريب والإحصاء) 19- الخدمات الداخلية ( يكتفي بهيئة الابنية) 20- التخطيط الاستراتيجي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة