مصدر أمني ينفي ما تداولته صفحات تابعة للإخوان الإرهابية بادعاء وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:32 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد أقسام الشرطة بسوهاج بزعم تعرضه لإنتهاكات وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة إعتباراً من 9 الجارى على ذمة قضية مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا بين طرفين إستُخدم خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، ولمعاناته من تاريخ مرضى تم عرضه بتاريخى 12 و14 الجارى على إحدى المستشفيات وصرف العلاج اللازم له، وبتاريخ 18 الجارى شعر بحالة إعياء وضيق بالتنفس وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات وتقديم الإسعافات له إلا أنه توفى.

وأن ذلك يأتى فى إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصدقيتها بأوساط الرأى العام.