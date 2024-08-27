سيطرة مصرية على المراكز الأول بمنافسات الذكور تحت 16 سنة بالبطولة العربية للجودو للأندية البطلة بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

أقيمت فعاليات البطولة العربية للجودو للأندية البطلة فى مدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري بمشاركة 428 لاعبا ولاعبه من مختلف أندية الدول العربية.

وشارك فى البطولة العربية لأندية الجودو 646 فردا ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية المشاركة وقاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من مختلف الدول العربية وتولى 86 مدرب قيادة اللاعبين واللاعبات في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.

وأشادت الفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العلمين التي شهدت مهرجان كبير في رياضات مختلفة و أيضا حفلات فنية كبيرة.

وشهدت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 16 سنة ذكور تفوق مصري ملحوظ حيث نجح لاعبو نادى هليوبوليس في حصد المركز الأول مرتين والثاني مرة والثالث 4 مرات ليتصدر جدول المنافسات وجاء المشروع القومي المصري للناشئين "أ" في المركز الثاني بالترتيب العام بعد نجاح لاعبيه في حصد المركز الأول مرة والثاني 4 مرات والثالث 5 مرات وجاءت النتائج كالتالي:

تحت 34 كلغ

المركز الأول : ناصر الظفيري .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثاني : يوسف الرباح .. نادى الكويت الكويتي

المركز الثالث : مهاب الشفلو .. أكاديمية الفرسان الرياضية الليبية

تحت 38 كلغ

المركز الأول : باسل الهادي .. المؤسسة العسكرية الهايكستيب.. مصر

المركز الثاني : مهدي حيدر .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثالث : عبد الجليل الشمري .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث مكرر : أحمد عادل أحمد .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

تحت 42 كلغ

المركز الأول : هادى قشقيش .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثاني : عبد الوهاب الشمري .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث : آدم الخولي .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث مكرر : هيثم الصالحي .. نادى بردي دمشق السوري

تحت 46 كلغ

المركز الأول : أحمد شامل .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثاني : يوسف محمود .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث : محمد ابركان .. نادي الإقبال والتضامن الجزائري

المركز الثالث مكرر : مهند جابر السيد مهدي .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

تحت 50 كلغ

المركز الأول : أنس أسامة .. نادى الزمالك المصري

المركز الثاني : عمر محمد .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث : أحمد حسن .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث مكرر : سيف الشافعي .. نادى هليوبوليس المصرى

تحت 55 كلغ

المركز الأول : إسماعيل يحيى .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثاني : أدهم أمجد .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث : عمر السيد .. نادي سبورتينج السكندري المصري

المركز الثالث مكرر : مالك أحمد .. نادى اتحاد الشرطة الرياضى المصري

تحت 60 كلغ

المركز الأول : على عبد الله .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثاني : محمد القنيشي .. أكاديمية sua مصر

المركز الثالث : على حافظ .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث مكرر : مهاب العربي محمد .. نادى الرواد المصري

تحت 66 كلغ

المركز الأول : مازن محمود .. نادى الصيد الرياضى المحلة الكبرى .. مصر

المركز الثاني : يوسف خالد .. نادى الزمالك المصري

المركز الثالث : مؤيد الصويعي .. أكاديمية الفرسان الرياضية الليبية

المركز الثالث مكرر : حذيفة السيد .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

تحت 73 كلغ

المركز الأول : عبد العزيز الديحاني .. نادى الكويت الكويتي

المركز الثاني : عاصم ضو .. نادى الوطن أبى عيسي الليبي

المركز الثالث : إبراهيم الصباغ .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث مكرر : زياد فياض .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

تحت 81 كلغ

المركز الأول : زين أبو شامة .. نادى سموحة المصري

المركز الثاني : عمرو اللواتي .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث : حسين قوشتي .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث مكرر : آدم عبد السلام .. أكاديمية sua مصر

فوق 81 كلغ

المركز الأول : عبد الرحمن الفيومي .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثاني : عبد الرحمن العجمى .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث : إياد الكحكي .. المشروع القومي للناشئين "ب" .. مصر

المركز الثالث مكرر : حمزة عقل .. نادى هليوبوليس المصرى