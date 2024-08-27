تفوق مصري في منافسات الذكور والإناث تحت 14 سنة بالبطولة العربية للجودو للأندية البطلة بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 06:32 مساءً -

شهدت مدينة العلمين الجديدة، إقامة فعاليات البطولة العربية للجودو للأندية البطلة خلال الفترة من 22 إلي 28 أغسطس الجاري بمشاركة 428 لاعبا ولاعبه من مختلف أندية الدول العربية.

وشهدت البطولة العربية لأندية الجودو مشاركة 646 فردا ما بين لاعبين ومدربين وحكام وإداريين من مختلف الأندية المشاركة وقاد فعاليات البطولة تحكيميا 18 حكم من مختلف الدول العربية وتولى 86 مدرب قيادة اللاعبين واللاعبات في ثلاث مراحل تحت 14 سنة و16 سنة و18 سنة.

وأشادت الفود المشاركة في البطولة بالتنظيم والاستقبال في مدينة العلمين التي شهدت مهرجان كبير في رياضات مختلفة و أيضا حفلات فنية كبيرة.

وشهدت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 14 سنة ذكور تفوق مصري ملحوظ وجاءت النتائج كالتالي:

تحت 30 كلغ

المركز الأول : على الشرقاوي .. نادى هليوبوليس المصري

المركز الثاني : حمزة مليجي .. نادى اتحاد الشرطة الرياضى المصري

المركز الثالث : يحيى الضعيان .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث مكرر : محمود جمال فريد .. نادى الكويت الكويتي

تحت 34 كلغ

المركز الأول : محمد الكندرى .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثاني : سليم الجزيري .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث : مالك عاشور .. نادى هليوبوليس المصري

المركز الثالث مكرر : محمد ولد قويدر .. جمعية الرياضية الجيل الصاعد الشفة الجزائرية

تحت 34 كلغ

المركز الأول : عمر نادر .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثاني : أمجد السعدي .. نادى الكويت الكويتي

المركز الثالث : زياد هشام .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث مكرر : محمد كريم .. نادى هليوبوليس المصرى

تحت 38 كلغ

المركز الأول : عمر خالد .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثاني : عثمان الكندري .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثالث : حسن كريم .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث مكرر : إياد محمد .. نادى الرحاب المصري

تحت 38 كلغ

المركز الأول : معاذ أحمد .. نادى اتحاد الشرطة الرياضى المصري

المركز الثاني : عمر أسعد .. أكاديمية إيبون 2 المصرية

المركز الثالث : مروان مهران .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث مكرر : على ناجى .. أكاديمية إيبون 2 المصرية

تحت 42 كلغ

المركز الأول : يسري وائل .. نادى الزمالك المصري

المركز الثاني : زياد الشبكشي .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث : مالك مصطفي .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث مكرر : عبد العزيز الشيخ .. نادى الكويت الكويتي

تحت 46 كلغ

المركز الأول : ياسين حجاج .. أكاديمية sua مصر

المركز الثاني : عمر هاشم .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث : سيف نمر .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث مكرر : يوسف الجدي .. نادي الصليبخات الكويتي

تحت 46 كلغ

المركز الأول : سلطان الشمري .. نادى الكويت الكويتي

المركز الثاني : يوسف فريد .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث : يوسف أبو المحاسن .. المشروع القومي للناشئين "أ" .. مصر

المركز الثالث مكرر : مهند الشنيطي .. أكاديمية sua مصر

تحت 50 كلغ

المركز الأول : كريم عزو .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثاني : عمر الجداوي .. أكاديمية إيبون المصرية

المركز الثالث : زياد محمود .. نادى الصيد الرياضى المحلة الكبرى .. مصر

المركز الثالث مكرر : سليم فهمي .. أكاديمية إيبون المصرية

تحت 55 كلغ

المركز الأول : عمر محمود عبد الفتاح.. أكاديمية الاتحاد المصري .. مصر

المركز الثاني : أسامة الساعدي .. نادى الشرطة الرياضى العراقي

المركز الثالث : رياض رشوان.. المشروع القومي للناشئين "أ" - مصر

المركز الثالث مكرر : آدم أحمد .. أكاديمية الاتحاد المصري .. مصر

تحت 55 كلغ

المركز الأول : شريف حماد .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثاني : عبد الله المرخي .. نادى الوطن أبى عيسي الليبي

المركز الثالث : خالد فريد .. نادى هليوبوليس المصرى

المركز الثالث مكرر : أحمد داود .. نادي الصليبخات الكويتي

تحت 60 كلغ

المركز الأول : محمد العجمى .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثاني : علي عهدي .. أكاديمية الاتحاد المصري .. مصر

المركز الثالث : سلمان حنفى .. نادى الرحاب .. مصر

المركز الثالث مكرر : آدم راضي .. نادي الشمس .. مصر

تحت 66 كلغ

المركز الأول : فراس صقر .. نادي سموحة المصري

المركز الثاني : راشد فرس .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثالث : نجم الجدي .. نادي الصليبخات الكويتي

تحت 73 كلغ

المركز الأول : موسى الضعيان .. نادي الصليبخات الكويتي

تحت 81 كلغ

المركز الأول : ضارى ضيف الله .. نادي القادسية الكويتي

المركز الثاني : برجس الشمري .. نادي الصليبخات الكويتي

المركز الثالث : حسن محمود .. أكاديمية sua مصر

المركز الثالث مكرر : ناصر دواس .. نادى الكويت الكويتي

فوق 81 كلغ

المركز الأول : صالح العبيدان .. نادي الكويت الكويتي

المركز الثاني : مالك الطويل .. نادى الزمالك المصري

المركز الثالث : على خليفة .. أكاديمية الفرسان الرياضية الليبية

كما شهدت نتائج منافسات الإناث تفوق مصري كبير وجاءت نتائج المنافسات في مرحلة تحت 14 سنة إناث كالتالي:

تحت 32 كلغ

المركز الأول : فاتيما إسماعيل .. أكاديمية sua مصر

تحت 36 كلغ

المركز الأول : ليان الجبلي .. نادى الدفاع الجوي العراقي

المركز الثاني : حلا حافظ .. نادي الرحاب المصري

تحت 40 كلغ

المركز الأول : فيروز عبد العال .. نادى الرحاب المصري

المركز الثاني : ملك كمال محمد .. المشروع القومي للناشئين "أ" – مصر

المركز الثالث : جيداء الكيال .. نادى الرحاب المصري

تحت 44 كلغ

المركز الأول : فريدة عبد العال .. نادى الرحاب المصري

المركز الثاني : ريتاج حسن .. نادى الصيد الرياضى المحلة الكبرى .. مصر

المركز الثالث : مريم محمد .. المشروع القومي للناشئين "أ" – مصر

تحت 48 كلغ

المركز الأول : مليكة محمد .. أكاديمية sua مصر

تحت 52 كلغ

المركز الأول : داليدا الغرباوي .. أكاديمية sua مصر

المركز الثاني : أريج إبراهيم .. نادى الصيد الرياضى المحلة الكبرى .. مصر

تحت 57 كلغ

المركز الأول : سعاد السيد .. نادى سموحة المصري

المركز الثاني : رحمة الهادي .. المؤسسة العسكرية الهايكستيب.. مصر

ريتاج غلوشي : اتحاد الشرطة الرياضى المصري

تحت 78 كلغ

رحمة محمد : المشروع القومي للناشئين "أ" – مصر