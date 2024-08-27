نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي مسئولي نادي المنيب لاستحداث أنشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024 م، ماجد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة نادي المنيب وعبد الحميد فهمي عبد الحميد مدير النادي، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية.

دار اللقاء حول بحث الأمور المتعلقة بنادي المنيب الرياضي، وسبل التعاون بين مجلس الإدارة والمديرية للنهوض بالنادي ومناقشة ما يمكن تحديثه من أعمال داخله واستحداث للأنشطة المقدمة للأعضاء والمترددين من أهالي المنطقة .

وجه الصبروط بدراسة المعوقات التي من الممكن ان تعرقل سير التطوير ومحاولة الوصول إلى حلول لها وكل ما يخص الاستثمار داخل النادي.

كما أكد وكيل الوزارة على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يهتم بتنوع المشروعات المقدمة داخل المنشآت الرياضية والشبابية من خدمات رياضية وإجتماعية وثقافية لذا وجب العمل مع النشء والشباب وكافة المترددين على النادي وتطوير البرامج بما يخدم كافة الأعمار وتوسيع مجال الإستفادة من الأندية الشبابية وخصوصًا بالأماكن الشعبية التي تكتظ بالسكان .

كما رحب مدير المديرية بالطرح المعروض من مشروعات وأفكار ووعد بالدراسة للبدء في العمل لإخراجها على أرض الواقع.

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