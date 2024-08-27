تكليف نهى خليل قائما بأعمال المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 05:26 مساءً - أحيط مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، علماً باستقالة أيمن سليمان - المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه بتاريخ 4/6/2024 ووجه المجلس له الشكر على ما بذله من جهد خلال فترة توليه إدارة الصندوق؛ وقرر المجلس تكليف نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، وذلك لحين إتمام إجراءات تعيين المدير التنفيذي الجديد.

وانعقد الاجتماع الأول بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة المستشار محمد أبا زيد، وليد جمال الدين، شيرين الشرقاوي، نضال عصر، ومحمد عباس ، المهندس طارق توفيق، والمهندس يحيى زكي، كما شاركت لبنى هلال – في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس.

كما حضر الاجتماع أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق وفادى أنور رئيس القطاع المالي بصندوق مصر السيادي.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، في مُستهل الاجتماع، على توجيه خالص الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على جهودها التي بذلتها طوال الفترة الماضية، لإدارة الصندوق الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تسعى من خلالها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.