نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامي بورسعيد يطالبون بإنشاء بيوت آمنة للناجيات من العنف بمدن القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فعاليات الورشة التدريبية الثالثة لبناء قدرات المحامين /ات حول آليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء،شارك في فعاليات الورشة التدريبية ١٥ محامي /ة من محافظة بورسعيد.

وتناولت الورشة التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي، موضوعات العنف الرقمي ضد النساء في الدستور،القانون رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعريفات الابتزاز والتشهير والتهديد، وقدم المادة العلمية الأستاذ اسلام عوض محامي وباحث حقوقي.

كما تناولت الورشة التدريبية موضوع اشكاليات التقاضي في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وقدمت المادة العلمية الأستاذة انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون.

وتناول اليوم الثاني من الورشة التدريبية موضوعات اساسيات دعم الناجيات/ضحايا العنف الرقمي ضد النساء، وقدمت المادة العلمية الأستاذة مريم إدوارد الإخصائية النفسية بالمؤسسة.

كما تم تقديم تدابير السلامة الرقمية والحماية للنساء والفتيات وتحديات وأدوات السلامة الرقمية للنساء والفتيات والمحامين /ات، وقدمت المادة العلمية الأستاذة داليا فكرى إخصائية السلامة الرقمية بالمؤسسة.

ويسعي التدريب إلى بناء قدرات المحامين / أت علي كيفية التعامل مع بلاغات العنف الرقمى ضد النساء

وفي نهاية الورشة طالب المحامين/ات بما يلى:

1- ضرورة تدريب العاملين/ات في منظومة القضاء للتعامل في قضايا العنف الرقمى ضد النساء، مع أهمية صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء.

2-إنشاء وحدات شرطة نسائية متخصصة للتعامل بشأن بلاغات العنف الرقمى ضد النساء.

3- ضرورة وجود خطة /استراتيجية حكومية لحماية النساء من العنف الرقمي وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

4- التوسع فى إنشاء البيوت الآمنة للنساء في المحافظات وتسهيل الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن مدن القناة لاتوجد فيها بيوت آمنة للناجيات من العنف.

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