نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أرقام الإبلاغ عن السائقين المخالفين لتعريفة الركوب المقررة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجهودات كبيرة، تقوم بها محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، لتكثيف الحملات على السيارات والمركبات، والحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والإلتزام بخطوط السير المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تستقبل شكاوة وبلاغات المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة، بشأن مخالفات السيارات والسائقين الغير ملتزمين بالتعريفة المقررة أو خط السير المحدد، وذلك على الخطوط التالية: 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453.

كانت قد تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ١٤٥ سيارة سرفيس غير ملتزمة بتعريفة الركوب المقررة ومخالفة خطوط السير المحددة "تقسيم الطريق" مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات الدورية المفاجئة على المواقف والطرق لضبط منظومة السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة وبخطوط السير المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال إطلاعه علي جهود جهاز السرفيس والنقل الجماعي خلال حملات تمت علي مدار الاسبوع وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والتي أسفرت عن ضبط ١٤٥ سيارة مخالفة غير ملتزمه بتعريفة الركوب المقررة وخطوط السير المحددة.

وأوضح محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط ٧٠ سيارة مخالفة بالقطاع الشمالي شملت مناطق " الكيت كات والوراق وأوسيم "، وضبط ٢٥ سيارة بمناطق " اول فيصل والعشرين والطالبية وترسا وخاتم المرسلين والمشابك " لتقطيع خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب المقررة، وضبط ١٥ سيارة مخالفة بمناطق " ترسا واللبيني والمريوطية " لتقطيع خطوط السير وعدم الإلتزام بالمواقف القانونية المحددة، وضبط ٢٠ سيارة بمناطق " شارع السودان ومترو الجامعة والمنيب " لعدم الإلتزام بخطوط السير، وضبط ١٥ سيارة مخالفة بالحوامدية لعدم الإلتزام بخطوط السير والانتظار بالمواقف العشوائية.