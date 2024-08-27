سماح أبو بكر لـ«صباح الخير يا مصر»: حياة كريمة معنية بتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:29 مساءً - قالت الكاتبة سماح أبو بكر، سفيرة مؤسسة حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة معنية بتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، مشيدة بفكرة إجراء المبادرة لفعاليات خاصة بالأطفال ضمن مشروع «تنمية الأسرة المصرية»، إذ إن تنمية الأسرة تبدأ من الطفل.

وأضافت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلامي محمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه كان من الضروري تسليط الضوء على الأطفال في القرى الأكثر احتياجا واكتشاف مواهبهم ودعمهم من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال على دراية تامة بجهود المؤسسة وإنجازاتها داخل قرية كلا منهم، سواء المشروعات الخاصة بإنشاء المدارس أو المستشفيات أو الوحدات الصحية، إلى جانب المبادرات التي تطلقها مثل مبادرة «راجعين نتعلم» التي تستهدف إعادة الطلاب المتسربين من التعليم والتكفل بكل مصروفات دراستهم، وخلافه.

وعن إطلاق «حياة كريمة» مسابقة لكشف ودعم مواهب الأطفال في القرى، تابعت: «سنرى مواهب الأطفال ونعمل على تنميتها فضلا عن عقد ورشات خاصة بهم»، مشيرة إلى أن المسابقة لا تقتصر على نشاط معين، إذ تضم جميع المواهب كالرسم والكتابة والشعر وخلافه.