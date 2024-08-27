الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:28 مساءً - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن قيم درجات الحرارة في الأيام المتبقية من شهر أغسطس ستظل حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 35 و36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، لافتة إلى أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

طقس اليوم الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسود أجواء صيفية حارة رطبة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، ويصاحبها انخفاض تدريجي أيضًا في نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن اليوم وحتى الثلاثاء المقبل متوقع سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أبو سمبل وحلايب وشلاتين والوادي الجديد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه نظرًا للطبيعة الجغرافية لهذه المناطق سيكون هناك فرصة لوجودة رياح مثيرة للرمال والأتربة، والتي تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الموجودة في هذه المحافظات.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 36 – 27

شرم الشيخ 39 - 29

الإسكندرية 32 – 24

مطروح 32 ـ 25

بورسعيد 34 - 25

أسوان 43 – 29

حلايب 36 -29

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بالأمس شهدت ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية، وبدأت القاهرة تسجل ما بين ال36 إلى 37 درجة مئوية، موضحا أن اليوم مشابه لطقس أمس بشكل كبير.

وأضاف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يوم سعيد” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن العامل الأبرز تلك الفترة هو نسب الرطوبة العالية بشكل ملحوظ، وبالتالي تزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن الأجواء تكون ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وأجواء مائلة للحرارة خلال ساعات الليل.

وتابع الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بخلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم تبدأ تنخفض درجات الحرارة إلى 35 و34 درجة مئوية، والتي تكون حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أنه بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر تبدأ تنخفض نسب الرطوبة بشكل تدريجي.