نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: استمرار تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الطرفاية البطيء بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مواصلة تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق الطرفاية البطيء بمركز ومدينة البدرشين، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية الرابطة بين القرى لتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وقامت محافظة الجيزة بنشر فيديو يرصد أعمال تنفيذ الطبقة السطحية للطريق، والذي يعد من المحاور المرورية الهامة بمركز البدرشين، إذ يمثل المدخل الجنوبي للمدينة للقادم من قرى جنوب البدرشين والعياط، إلى طريق البدرشين ميت رهينة وطريق المريوطية.

كان قد وجه محافظ الجيزة، محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين، بالمتابعة الدورية مع الشركات المنفذة لمشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها مع التأكد من جودة الأعمال وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي للمشروع.