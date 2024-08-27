نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توضح وسائل تسجيل الشكاوى على المنظومة الحكومية الموحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على الصفحة الرسمية للمحافظة بالفيس بوك إنفوجراف، يوضح كيفية تسجيل وتلقي شكاوى المواطنين المختلفة، وذلك من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

وكشفت محافظة الجيزة، عن طرق تسجيل الشكاوى على النحو التالي:

‏ - http://www.shakwa.eg

‏- http://www.youtube.com/shakwaegypt

‏- http://www.facebook.com/shakwaegypt

‏- http://www.instagram.com/shakwaegypt

- كما يمكن للمواطنين الابلاغ على واتس اب لأماكن تجمعات القمامة والمخلفات كالتالي:

‏-http://www.wame/01555516528

‏-http://www.wame/01555525444

كانت قد أعلنت محافظة الجيزة من قبل عن أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات، والتي تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار اليوم، بشأن مخالفات سيارات السرفيس، الخاصة بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية: 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على رقم 01016050453.