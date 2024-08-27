نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يجتمع بلجنتي الاستثمار لتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ولجنة الإستثمار الخاصة بالرياضة والشباب اليوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024.

وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي للتخفيف عن كاهل الدولة وتنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية ومشروعات الطرح الإستثمارى، وسعى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة فى هذا السياق.

يعد هذا اللقاء كخطوة أولى أعقبت فصل لجنة استثمار الشباب عن لجنة الرياضة والسعي بخطوات عملية وتلاحق الاجتماعات من الوكلاء ومديري الإدارات والتعرف على المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

اشار الدكتور محمود الصبروط بأن الإستثمار من أولوياته لعمل بنية تحتية للدولة المصرية لذا وجب التسريع في العمل وعدم التباطؤ في الإنجاز للوصول إلى ما تسعى إليه الدولة ضمن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالفرص الإستثمارية ورؤية مصر 2030.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الإهتمام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المشروعات الإستثمارية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وكذلك العمل على خلق مناخ جاذب للإستثمار والمستثمرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة بالهيئات التابعة للمديرية وتعظيم دور الوزارة فى التعاون مع الدولة.

وفي ختام الإجتماعين وجه وكيل الوزارة خطط العمل مع تحديد مدة زمنية لإنجازه مع متابعته للتطورات.

تنفذ المشروعات بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وإشراف ومتابعة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة - مدير المديرية وإشراف، إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة.

وتشكلت اللجنة الخاصة بالرياضة من:

-ايهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، محمد عراقي، محمد حيدر، طه أحمد، ريحاب محمد عمر.

بينما تشكلت اللجنة الخاصة بالشباب من:

-عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، محمد إبراهيم، محمد كمال، هالة عبد القادر، عزة فوزي، وطارق قاسم.

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