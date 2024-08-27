”فرحة العودة للمدارس” صندوق تحيا مصر يصل إلى 2000 أسرة بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:31 مساءً - ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، معرض "دكان الفرحة" للملابس والمستلزمات الدراسية، يستهدف 2000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، في محافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية والصندوق، ويأتي المعرض ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وشمل معرض "دكان الفرحة" 20 ألف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، وأواني الطهي، والمفروشات، وألعاب الأطفال، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، ويُتيح المعرض لكل أسرة فرصة اختيار 14 قطعة متنوعة تلبي احتياجاتها، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري وجمعية البر والتقوى المصرية المركزية.

أعرب أولياء الأمور عن سعادتهم بهذه المبادرة الكريمة، مؤكدين أنها تخفف عنهم العبء المادي، وتساعد أبنائهم على بدء العام الدراسي بكل حماس بالملابس والحقائب الجديدة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، حيث سيتمكنون من التركيز على دراستهم دون القلق بشأن نقص المستلزمات المدرسية.

واستهدف المعرض في محافظة الإسماعيلية الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، في مركز جلبانة، ومركز ابو عطوة، ومركز ابو خليفه، ومركز القنطرة غرب، ومركز ابو صوير، وقرية أم عزام، وقرية الوادي الاخضر، وقرية السلام، وقرية المحسنة، وقرية الرياح، وقرية التقدم، وقرية جلبان.

الجدير بالذكر، يأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفي إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تساهم في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.