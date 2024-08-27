زيارة المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو إلى لواندا- أنجولا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 03:31 مساءً - في إطار الجولات الخارجية التي تنظمها وزارة الخارجية لحملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، قام الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، والمرشح المعتمد من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، بزيارة إلى العاصمة الأنجولية لواندا، قادماً من الكونجو برازافيل، ورافقه خلال الجولة الوزير المفوض/ وائل عبد الوهاب منسق حملة الترشيح.

وقد صرحت السفيرة نيفين الحسيني، سفير جمهورية مصر العربية في لواندا، بأن السفارة نظمت للسيد المرشح خلال زيارته التي انتهت اليوم ٢٧ الجاري عددا من اللقاءات مع كل من وزير الخارجية الأنجولي، تيتي أنطونيو، ووزيرة التعليم، لويسا جريلو، ووزيرة الدولة المشرفة على الحقائب الاجتماعية، ماريا دو روزاريو براجانسا، وكذلك أمين عام اللجنة الوطنية الأنجولية لليونسكو، حيث قام الدكتور العناني خلال هذه اللقاءات بنقل التقدير المصري على انضمام أنجولا للتوافق الأفريقي باعتماد الترشيح المصري، كما استمع إلى أولويات وتطلعات المسؤولين بأنجولا المرتبطة بنطاق عمل منظمة اليونسكو، لاسيما التعليم والعلوم والتكنولوجيا والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

وأضافت السفيرة المصرية بأن السفارة نظمت للسيد المرشح خلال زيارته عددا من اللقاءات مع رموز الفن والثقافة والسياسة بأنجولا، وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم محاضرة عامة ألقاها د. العناني بجامعة أجوستينو نيتو ، أكبر وأقدم جامعة في البلاد،شارك فيها لفيف من الأساتذة، والإعلاميين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بأنجولا، والطلاب، والباحثين، استعرض خلالها سيادته أبرز ملامح الحضارة المصرية في مختلف العصور، والإمكانات السياحية الضخمة التي تمتلكها مصر وأهم الاكتشافات الأثرية ومشروعات الترميم والمتاحف التي تم افتتاحها خلال الأعوام الأخيرة.