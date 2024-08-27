نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: ميكنة الخدمات هي خطة الوزارة في الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تفعل التدخل السريع بخطة استباقية، بشكل مفاجئ، بضبطية قضائية، لرصد الحالات التى يمكن أن يكون فيها تعدى على الحق.

وأوضحت وزيرة التضامن خلال لقاء مع محرري ملف وزارة التضامن، أن ميكنة الخدمات هى خطة الوزارة فى الفترة المقبلة، دون أى أخطاء كما، أن فريق التدخل السريع يعمل فى 3 جوانب من بينها مراقبة دور الرعاية، بضبطية قضائية.



وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة".. وسيتم القضاء علي قوائم الانتظار قريبا

أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد إضافة 50 الف أسرة جديدة سيصل عدد الأسر الجديدة المنضمة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 170 ألف أسرة في 3 شهور.

وأكدت أنه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء قوائم الانتظار.