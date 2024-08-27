وزير الرياضة: صناعة البطل ليس بالأمر السهل ودور الأسرة الأهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 02:31 مساءً - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن صناعة البطل الأوليمبى ليس أمرًا سهلاً ولكن هناك ترتيبات واحتياجات لابد من توافرها من مختلف المشاريكن في إعداد البطل حتي يكون جاهز للمنافسة علي البطولات.

وقال صبحى فى تصريحات صحفية خلال حفل تكريم أبطال باريس 2024 ، أن دور الأسرة بجانب الجامعة واللجنة الأولمبية والرعاة والقطاعات الأهلية الأهم فى مشوار تحقيق الإنجاز .

وأشار صبحى إلى أن أولمبياد باريس كانت ظروفها صعبة وخاصة فى منافسات السلاح فى ظل التنافس مع أصحاب الأرض .

وشهد الدكتور أشرف صبحى تكريم أبطال أولمبياد باريس 2024 الحاصلين على الميداليات الأولمبية أحمد الجندى و سارة سمير و محمد السيد فى أحد فنادق منطقة التجمع الخامس .

وحضر التكريم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية وحازم حسنى رئيس اتحاد الرماية وعلاء حسن المدير الفنى للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال .

وشهدت اولمبياد باريس 2024 تحقيق مصر 3 ميداليات أولمبية متنوعة ، حيث حصلالجندى على ذهبية الخماسى الحديث و سارة سمير فضية رفع الأثقال ثم محمدج السيد برونزية سيف المبارزة .

وأصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بالموافقة على إطلاق سم أحمد الجندى بطل ذهبية لعبة الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 على مركز شباب قرية مشال مركز بسيون بمحافظة الغربية ، كما تم إطلاق اسم محمد السيد الحاصل على الميدالية البرونزية فى لعبة السلاح على مركز شباب سبرباى بالغربية ، كما تم فى السابق إطلاق اسم سارة سمير بطلة رفع الأثقال على مركز شباب الهواينة بالإسماعيلية.