ننشر أبرز نتائج أول اجتماع للوزير مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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أحمد جودة - القاهرة - ترأس، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي منذ توليه مهام منصبه وزيرًا للسياحة والآثار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء.

ننشر أبرز النتائج... الاجتماع الأول للوزير مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

وقد حرص السيد شريف فتحي على استهلال الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس والتعرف عليهم، مثمنًا على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وجهودها في الترويج السياحي لمصر.

استراتيجية الوزارة الحالية

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية للترويج السياحي تستهدف العمل على إبراز التنوع السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بجانب التركيز على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي والاستدامة السياحية.

التسويق السياحي الإلكتروني

كما أوضح أنه في ضوء هذه الاستراتيجية سيتم الاعتماد بشكل أكبر على التسويق السياحي الإلكتروني وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة الخطط والرؤى بصفة دورية في ضوء التعامل مع والبناء على التنبؤات الحالية والمستقبلية، وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس.

استعراض أبرز أنشطة الهيئة خلال العام المالي 2023 /2024

وتم مناقشة واستعراض، من خلال عرض تقديمي موجز، أبرز أنشطة الهيئة خلال العام المالي 2023 /2024 والتي تتضمن الأنشطة الترويجية الخارجية منها المشاركة في المعارض السياحية الدولية في عدد من الدول المستهدفة حيث شاركت الهيئة خلال هذا العام في 33 معرض سياحي دولي، وتنفيذ عدد من الحملات الترويجية الدولية، والمشاركة في 35 حملة مشتركة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم ما يقرب من 80 رحلة تعريفية Fam Trips إلى مصر، بجانب التسويق الإلكتروني وخاصة من خلال التعاون مع المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأنشطة والحملات الإعلانية الأخرى.

وتم أيضًا استعراض الأنشطة الترويجية الداخلية منها رعاية ودعم أحداث وفعاليات داخلية، وأنشطة لرفع الوعي السياحي والأثري من خلال تنظيم حملات ورحلات ومسابقات توعوية سياحية.

مناقشة والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2024/2025

كما تم مناقشة واعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/ 2025 والتي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك مناقشة والموافقة على خطة التنشيط السياحي للعام المالي 2024/2025 والتي تضم أنشطة مهنية B2B وأنشطة جماهيرية B2C، وأنشطة محلية، وخطة المعارض الدولية التي من المقرر أن تشارك بها الهيئة خلال العام.

نتائج مؤشرات برنامج تحفيز الطيران الحالي

وقد ناقش مجلس الإدارة النتائج الأولية ومؤشرات برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والخاص بموسم الصيف الحالي 2024 والذي من المقرر استمرار العمل به حتى نهاية أكتوبر المقبل، والتي جاءت متضمنة 7% نمو في اجمالي أعداد الرحلات على أساس سنوي، حيث أظهرت البيانات نمو في أعداد الرحلات إلى مطار الغردقة بواقع ١٠ %، وإلى مطار شرم الشيخ بواقع 5 %، وإلى مطار مرسى علم بواقع ١٢ %، وإلى مطاري مطروح والعلمين بواقع ١٥ %.

أهمية دور الهيئة في الترويج السياحي لمصر

وناقش المجلس بشكل تفصيلي السياسة المقترحة لبرنامج تحفيز الطيران للموسم الشتوي القادم والذي سيستمر خلال الفترة من نوفمبر 2024 وحتى نهاية إبريل 2025، حيث وافق مجلس الإدارة على القواعد الأساسية للبرنامج تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، ومن ثم إخطار الشركاء بها.