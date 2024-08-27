وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 01:33 مساءً -

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 13 يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و539 ألف و813 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 24 اغسطس الجاري.

كما تم ايضا تحصين حوالى 3 مليون و 109 الف و 275 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الوادى المتصدع منذ بداية الحملة وحتى 24 اغسطس الجاري ايضا.

وصرح "شاهين" بان جميع العاملين بالخدمات البيطرية يتوجهون بالشكر والتقدير لوزير الزراعة علي دعمه اللامحدود لهم وتعهدهم علي بذل المزيد من الجهد للحفاظ الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري