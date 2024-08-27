نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا مرسي: سنتعاون مع جميع مؤسسات الدولة لتيسير خدمات المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة شكلت لجانا تنسيقية بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للامومة والطفولة والمجلس القومي للإعاقة والرائدات الريفيات لتيسير تقديم الخدمات.

وأكّدت وزيرة التضامن خلال لقاء مع محرري ملف الوزارة، أنَّ وزارة التضامن ستتعاون مع كل الوزارات كوزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل، وستعمل على توسيع تحركات الخط الساخن الخاص بها.

تكافل وكرامة

ونبهت علي ضرورة رفع وعي أسر تكافل وكرامة بضرورة الاهتمام ببرنامج تحويشة: «دخول الأسرة في هذا البرنامج جزء من منظومة التمكين الاقتصادي ولن يتم إخراجهم من تكافل وكرامة حال اشتراكهم في تحويشة».

أكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستعمل على تطوير ملف الإعاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن هدف الوزارة توفير جميع الخدمات بدقة وسهولة.

وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة لبرنامج "تكافل وكرامة".. وسيتم القضاء علي قوائم الانتظار قريبا

أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بعد إضافة 50 الف أسرة جديدة سيصل عدد الأسر الجديدة المنضمة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 170 ألف أسرة في 3 شهور.

وأكدت أنه سيتم الإعلان قريبا عن انتهاء قوائم الانتظار.