احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:27 صباحاً - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا، تضمن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة الشعبة العلمية، وذلك على النحو التالي:
الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة للشعبة العلمية
طب المنصورة 390
هندسة بترول و تعدين السويس 390
طب الزقازيق 389
طب دمياط 389
طب فاقوس 388
طب الإسكندرية 388
طب سوهاج 388
طب القاهرة 387
طب طنطا 387
طب كفر الشيخ 386.5
طب بور سعيد 385.5
طب بنها 385.5
طب المنوفية بشبين الكوم 385
طب عين شمس 385
طب أسنان المنصورة 385
طب حلوان 384.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 384.5
طب أسيوط 384
طب الفيوم 383.5
طب السويس 383.5
طب بني سويف 383
طب المنيا 383
طب أسنان جنوب الوادي 383
طب جنوب الوادي 383
طب الاقصر 382.5
طب العريش 382.5
طب أسوان 382
طب الوادي الجديد 382
طب أسنان المنيا 381.5
طب أسنان الزقازيق 381.5
طب أسنان طنطا 381.5
طب أسنان كفر الشيخ 381.5
طب أسنان أسيوط 381.5
طب أسنان المنوفية 381
طب أسنان عين شمس 381
طب أسنان القاهرة 381
طب أسنان الإسكندرية 381
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 381
طب أسنان السويس 380.5
طب أسنان بني سويف 380.5
طب أسنان الفيوم 380.5
صيدلة سوهاج 380
علاج طبيعي كفر الشيخ 379.5
علاج طبيعي بورسعيد 379
علاج طبيعي جنوب الوادي 379
علاج طبيعي بنها 379
علاج طبيعي القاهرة 378.5
صيدلة المنصورة 378.5
صيدلة جنوب الوادي 378.5
علاج طبيعي قناة السويس 378.5
علاج طبيعي بني سويف 378
صيدلة أسيوط 378
علاج طبيعي السويس 378
صيدلة طنطا 377.5
صيدلة المنيا 377.5
صيدلة الزقازيق 377.5
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 377.5
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 377
صيدلة بني سويف 377
صيدلة الإسكندرية 377
صيدلة دمنهور 377
صيدلة القاهرة 377
صيدلة المنوفية 377
صيدلة بور سعيد 377
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 376.5
صيدلة عين شمس 376.5
صيدلة الفيوم 376.5
هندسة القاهرة 376.5
صيدلة حلوان 376
صيدلة مدينة السادات 376
صيدلة ج الوادي الجديد 376
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 375
هندسة المنصورة 374
هندسة عين شمس 373.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 373.5
هندسة سوهاج 373
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 372.5
طب بيطري سوهاج 372
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 372
هندسة الزقازيق 372
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 371.5
طب بيطري المنصورة 371.5
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 371.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 371
هندسة دمياط 371
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 370.5
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 370
هندسة طنطا 370
هندسة بور سعيد 369.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 369.5
طب بيطري جنوب الوادي 369
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 369
هندسة بنها بشبرا 369
هندسة الإسكندرية 369
طب بيطري الزقازيق 368.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 368.5
طب بيطري كفر الشيخ 368.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 368
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 368
هندسة كفر الشيخ 368
هندسة بنها 368
هندسة حلوان 367.5
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 367.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 367.5
طب بيطري أسيوط 367.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 367.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 367
هندسة السويس 367
هندسة المنوفية بشبين الكوم 367
هندسة حلوان بالمطرية 366.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 366.5
هندسة جنوب الوادي 366.5
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 366
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 366
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 365.5
هندسة الفيوم 365.5
طب بيطري عين شمس 365.5
طب بيطري المنيا 365
طب بيطري المنوفية 365
هندسة بني سويف 364.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 364.5
حاسبات و معلومات العريش علوم 364.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 364
هندسة أسوان 364
هندسة المنيا 364
هندسة أسيوط 364
طب بيطري الإسكندرية 364
طب بيطري دمنهور 364
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 363.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 363.5
هندسة الطاقة أسوان 363.5
طب بيطري بنها 363.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 363
طب بيطري القاهرة 363
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 363
طب بيطري أسوان 362.5
تمريض المنصورة 361.5
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 361.5
طب بيطري العريش 361
طب بيطري مدينة السادات 360.5
تخطيط عمراني القاهرة 360
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 360
طب بيطري بني سويف 359.5
طب بيطري الوادي الجديد 359.5
طب بيطري مطروح 359
تمريض دمياط 359
تمريض بور سعيد 358.5
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 358.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 358
علوم سوهاج 358
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 358
تمريض طنطا 357.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 357.5
حقوق سوهاج 357.5
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 357.5
ألسن كفر الشيخ 357
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 357
معهد فني صحى اسماعيليه 356
معهد فني صحى اسيوط 355.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 355.1
حقوق انتساب موجه سوهاج 355
تمريض سوهاج 355
تمريض الزقازيق 355
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 354.5
معهد فني صحى سوهاج 354.5
فنى صحي جنوب الوادي 354
تمريض كفر الشيخ 354
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 354
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 353.5
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 353
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 352.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 352.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 352
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 351.5
تمريض بنها 351.5
تمريض القاهرة 351
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 351
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 350.5
تمريض المنوفية بشبين الكوم 350.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 350.5
تمريض عين شمس 350
علوم البترول والتعدين مطروح 350
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 349.5
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 349.5
تمريض الإسكندرية 349.5
تمريض حلوان 349
تمريض دمنهور 349
تمريض أسيوط 348.5
معهد فني صحى بور سعيد 348.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 348
ألسن عين شمس 348
تمريض مطروح 348
تمريض جنوب الوادي 348
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 348
تمريض أسوان 347.5
تمريض الفيوم 347
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 347
حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 346.5
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346.5
علوم جنوب الوادي 345.5
معهد فني صحى الزقازيق 345.5
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 345.5
حاسبات و معلومات العريش رياضة 345.5
تمريض بني سويف 345.5
تمريض المنيا 345.5
معهد فني صحى المنصوره 345
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 345
علوم دمنهور 344.5
ألسن الفيوم 344.5
علوم الزقازيق 344
معهد فني صحى اسوان 343.5
معهد فني صحى طنطا 343.5
ألسن سوهاج 343.5
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 343.5
سياسة واقتصاد السويس 343
معهد فني صحى بنى سويف 343
علوم كفر الشيخ 343
معهد فني صحى بنها 343
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 343
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 342.5
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 342.5
علوم أسيوط 342.5
ألسن بني سويف 342
علوم المنصورة 342
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 342
معهد فني صحى الاسكندريه 342
معهد فني صحى الوادي الجديد 341
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 340.5
معهد فني صحى امبابة 340.5
ألسن الأقصر 340
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 340
علوم الإسكندرية 340
ألسن المنيا 339.5
ألسن أسوان 339.5
سياسة واقتصاد بني سويف 339.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 339
حقوق جنوب الوادي 339
ألسن كفر الشيخ رياضة 339
علوم القاهرة 338.5
علوم طنطا 338
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 337.5
علوم بنها 337.5
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 337.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 337
فنون جميلة (عمارة) حلوان 337
علوم بور سعيد 336.5
إعلام القاهرة 336.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 336.5
علوم المنيا 335.5
علوم دمياط 335.5
علوم عين شمس 335
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 334.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 334.5
ألسن عين شمس رياضة 334
علوم السويس 333.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 333.5
إعلام عين شمس 333.5
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 333
فنى تمريض كفر الشيخ 333
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 332.5
علوم أسوان 332.5
العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 332.5
علوم الاقصر 332.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 332
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 332
علوم العريش 332
إعلام المنوفية 332
علوم بني سويف 332
علوم الفيوم 331.5
حقوق بور سعيد 331.5
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 331.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 331
علوم حلوان 331
علوم الوادي الجديد 331
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 330.5
علوم بنات عين شمس 330.5
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330
سياسة واقتصاد السويس رياضة 330
إعلام بني سويف 329.5
إعلام جنوب الوادي 329.5
ألسن الفيوم رياضة 329.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 329.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
فنى تمريض المنصورة 329
فنى تمريض طنطا 328.5
فنون تطبيقية طنطا 328
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 327.5
إعلام القاهرة رياضة 327.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 327.5
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 327
معهد فني صحى رياضه طنطا 327
فنى تمريض سوهاج 326.5
علوم الارض بني سويف 326.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 326.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 326
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 326
فنى تمريض الزقازيق 326
معهد فني صحى رياضه المنصورة 326
ألسن بني سويف رياضة 325.5
فنون تطبيقية بنها 325.5
إعلام عين شمس رياضة 325.5
ألسن أسوان رياضة 325
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 325
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 324
معهد فني صحى رياضه الزقازيق 324
حقوق المنيا 323.5
فنون تطبيقية حلوان 323.5
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 323.5
فنى تمريض الإسكندرية 322.5
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 322.5
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 322
فنى تمريض أسيوط 321.5
فنى تمريض بنها 321.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 321
آثار دمياط 321
فنى تمريض جنوب الوادي 321
إعلام المنوفية رياضة 320
ألسن الأقصر رياضة 320
علوم الإسكندرية رياضة 319.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 319
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 318.5
تجارة المنصورة 318.5
فنى تمريض أورام القاهرة 318
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 318
تجارة الزقازيق 317.5
فنى تمريض أسوان 317.5
تجارة سوهاج 317.5
فنى تمريض القاهرة 317.5
فنى تمريض المنيا 317
معهد فني صحى رياضه بنها 317
فنون تطبيقية دمياط 317
تجارة كفر الشيخ 317
ألسن المنيا رياضة 316.5
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 316.5
علوم القاهرة رياضة 316.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 316.5
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 316
آثار القاهرة 315.5
تربية الزقازيق 315.5
المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 315
حقوق كفرالشيخ 315
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 314.5
فني تمريض السويس 314.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 314.5
ألسن سوهاج رياضة 314.5
فنى تمريض الفيوم 314
فنى تمريض عين شمس 314
إعلام بني سويف رياضة 314
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 314
المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 314
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 313.5
فنى تمريض بني سويف 313.5
علوم دمنهور رياضة 313.5
فنى تمريض حلوان 313
علوم الارض بني سويف رياضة 312.5
آثار عين شمس 312.5
فنون تطبيقية بني سويف 312
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 312
حقوق أسوان 311.5
تجارة جنوب الوادي 311
علوم عين شمس رياضة 311
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 311
تجارة انتساب موجه المنصورة 311
آثار أسوان 311
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 310.5
تربية المنصورة 310
إعلام جنوب الوادي رياضة 310
فنى صحي جنوب الوادي رياضة 309
تجارة دمياط 309
تجارة الإسكندرية 308.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 308.5
زراعة المنصورة 308
معهد فني صحى رياضه بور سعيد 308
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 308
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 308
تجارة و إدارة أعمال حلوان 307.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 307.5
آثار الفيوم 307
تجارة أسيوط 307
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 306.5
تجارة طنطا 306.5
تجارة القاهرة 306.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 306.5
حقوق دمياط 306
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 306
زراعة القاهرة 306
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 306
دار العلوم القاهرة 305.5
زراعة دمنهور 305.5
علوم الزقازيق رياضة 305.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 305.5
تجارة بنها 305
تجارة دمنهور 305
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 305
تجارة بني سويف 304.5
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 304
تجارة عين شمس 304
تجارة بور سعيد 304
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 304
تربية بور سعيد 303.5
آثار الأقصر 303.5
علوم بنها رياضة 303.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 303.5
تجارة انتساب موجه دمياط 303
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 303
تجارة أسوان 303
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 302.5
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 302.5
علوم طنطا رياضة 302.5
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 302.5
زراعة دمياط 302
تجارة السويس 302
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 302
علوم كفر الشيخ رياضة 302
تجارة انتساب موجه القاهرة 302
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 302
تربية بنها 301.5
تجارة العريش 301.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 301.5
تجارة انتساب موجه طنطا 301.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 301.5
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 301.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 301.5
تربية طنطا 301
تجارة مدينة السادات 300.5
معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 300.5
علوم المنصورة رياضة 300.5
زراعة عين شمس 300.5
تجارة انتساب موجه عين شمس 300.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 300.5
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 300
تجارة انتساب موجه بور سعيد 300
تجارة انتساب موجه بنها 300
زراعة الإسكندرية 300
علوم حلوان رياضة 299.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 299.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 299.5
آثار و لغات مطروح 299.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان 299.5
تجارة انتساب موجه أسوان 299
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 299
تجارة انتساب موجه أسيوط 299
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 299
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 299
تجارة انتساب موجه السويس 298.5
تجارة انتساب موجه سوهاج 298.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 298.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 298.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 298.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 298.5
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 298.5
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 298
آثار جنوب الوادي 298
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298
تربية كفر الشيخ 298
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 298
تجارة انتساب موجه العريش 298
علوم دمياط رياضة 297.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 297.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 297.5
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
تربية الإسكندرية 297
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 297
علوم السويس رياضة 296.5
زراعة الإسكندرية رياضة 296
فنون جميلة (فنون) المنصورة 296
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 296
تربية دمنهور 295.5
علوم بور سعيد رياضة 295.5
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 295
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 294.5
معهد فني صحى رياضه بنى سويف 294.5
زراعة طنطا 294.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 294.5
علوم الفيوم رياضة 294.5
معهد فني صحى رياضه امبابة 294
زراعة الزقازيق 294
تربية عين شمس 293.5
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 293.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 293.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 293
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 293
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 293
آثار سوهاج 292.5
علوم بني سويف رياضة 292.5
علوم أسوان رياضة 292.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 292.5
تربية مطروح 292.5
تربية السويس 292.5
حقوق انتساب موجه أسوان 292
آداب القاهرة 292
تربية مدينة السادات 292
تربية دمياط 292
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 292
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 291.5
زراعة كفر الشيخ 291.5
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 291
تربية المنيا 291
فنون جميلة (فنون) المنيا 290.5
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 290.5
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 290
زراعة القاهرة رياضة 290
حقوق الزقازيق 289.5
زراعة المنوفية بشبين الكوم 289.5
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 289.5
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 289.5
معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 289
زراعة بنها بمشتهر 289
معهد فني صحى رياضه اسوان 289
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 288.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 288
فنون جميلة (فنون) أسيوط 288
حقوق الفيوم 288
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 287.5
زراعة جنوب الوادي 287.5
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 287.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 287.5
حقوق أسيوط 287.5
زراعة الفيوم 287
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 287
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 286.5
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 286.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 286.5
زراعة سوهاج 286.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 286
زراعة عين شمس رياضة 286
علوم أسيوط رياضة 286
العلوم الزراعية البيئية العريش 286
زراعة بني سويف 285.5
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
آداب انتساب موجه القاهرة 285.5
تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 285.5
تربية الاقصر 285.5
تربية الفيوم 285
آداب العريش 285
تربية أسوان 284.5
زراعة مطروح بفوكه 284.5
تربية جنوب الوادي بالغردقة 284
دار العلوم الفيوم 284
زراعة المنيا 283.5
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 283.5
تربية بنات عين شمس 283.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 283.5
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 283.5
تربية أسيوط 283
زراعة أسيوط 283
زراعة الوادي الجديد 283
تربية حلوان 283
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 283
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 282.5
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 282.5
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 282.5
حقوق المنصورة 282
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 282
معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 281.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 281.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 281.5
تربية العريش 281.5
علوم المنيا رياضة 281
تربية بني سويف 281
حقوق بني سويف 280.5
حقوق القاهرة 280.5
آداب عين شمس 280.5
تربية الوادي الجديد 280.5
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 279.5
تربية جنوب الوادي 279.5
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 279.5
حقوق انتساب موجه الزقازيق 279.5
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 279.5
حقوق انتساب موجه بني سويف 279
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 279
تربية سوهاج 279
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 279
معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 278.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 278.5
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 278.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 278.5
آداب بنها 278
علوم بنات عين شمس رياضة 278
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 277.5
آداب حلوان 277.5
حقوق الإسكندرية 277.5
آداب الإسكندرية 277
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 277
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 277
حقوق انتساب موجه القاهرة 277
دار العلوم المنيا 277
آداب انتساب موجه عين شمس 277
حقوق انتساب موجه المنصورة 276.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 276.5
علوم العريش رياضة 276.5
دار العلوم أسوان 275.5
آداب انتساب موجه حلوان 275.5
تربية عين شمس رياضة 275.5
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 275
حقوق عين شمس 275
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 275
آداب المنصورة 275
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 275
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 275
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 275
المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 275
آداب انتساب موجه الإسكندرية 274.5
دار العلوم انتساب موجه أسوان 274.5
حقوق طنطا 274
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 274
آداب انتساب موجه بنها 274
علوم الوادي الجديد رياضة 274
معهد فني صحى رياضه اسيوط 273.5
آداب بنات عين شمس 273
حقوق حلوان 273
تربية الإسكندرية رياضة 273
علوم سوهاج رياضة 273
آداب المنوفية بشبين الكوم 273
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 273
ثروة سمكية السويس 272.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 272.5
حقوق انتساب موجه عين شمس 272.5
آداب الفيوم 272.5
حقوق انتساب موجه حلوان 272
حقوق بنها 272
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 272
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 271.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 271
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 271
حقوق المنوفية بشبين الكوم 271
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 271
حقوق انتساب موجه طنطا 270.5
حقوق انتساب موجه بنها 270.5
آداب الزقازيق 270.5
آداب و علوم إنسانية السويس 270.5
آداب طنطا 270.5
حقوق مدينة السادات 270
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 270
زراعة كفر الشيخ رياضة 270
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 270
آداب انتساب موجه المنصورة 269.5
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 269.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 269.5
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 269.5
آداب انتساب موجه الفيوم 269.5
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 269.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 269.5
آداب أسوان 269
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 269
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 269
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 269
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269
آداب كفر الشيخ 269
تربية (طفولة) كفر الشيخ 269
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 269
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 268.5
آداب دمنهور 268.5
آداب بور سعيد 268.5
تربية حلوان رياضة 268
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 268
آداب بني سويف 268
آداب انتساب موجه الزقازيق 268
آداب انتساب موجه طنطا 267.5
الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 267.5
آداب دمياط 267.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 267.5
علوم الاقصر رياضة 267.5
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 267
آداب انتساب موجه دمنهور 267
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 266.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 266.5
تربية الزقازيق رياضة 266.5
آداب جنوب الوادي 266.5
آداب انتساب موجه العريش 266.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 266
آداب انتساب موجه أسوان 266
آداب انتساب موجه دمياط 266
آداب الوادي الجديد 266
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 266
آداب انتساب موجه بني سويف 266
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266
آداب انتساب موجه بور سعيد 266
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.5
آداب المنيا 265.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 265.5
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 265.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 265.5
آداب سوهاج 265
تربية طفولة مبكرة المنصورة 265
التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 265
علوم جنوب الوادي رياضة 265
آداب أسيوط 265
آداب انتساب موجه أسيوط 265
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 265
معهد فني صحى رياضه سوهاج 265
زراعة دمياط رياضة 265
زراعة الزقازيق رياضة 265
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 265
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 265
زراعة الفيوم رياضة 265
زراعة بنها رياضة بمشتهر 265
زراعة المنصورة رياضة 265
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 265
آداب انتساب موجه سوهاج 265
آداب انتساب موجه المنيا 265
زراعة أسيوط/ رياضة 265